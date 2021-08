Glābēji steigušies palīgā meža bedrē iekritušam cilvēkam

Vakar plkst.17.13 VUGD saņēma informāciju, ka Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā mežā cilvēks bija iekritis bedrē un saviem spēkiem nespēja no tās izkļūt. Ugunsdzēsēji glābēji atrada cilvēku, kurš bija cietis, palīdzēja izkļūt no bedres, iznesa no meža un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Plkst.18.28 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.