Porošenko Kijevā apliets ar briljantzaļo šķīdumu

"Negribēju to teikt, bet ir jāpasaka. Volodimir Aleksandrovič, es saprotu - ir bail. Saprotu, ka jūs no brīvprātīgajiem, karavīriem, īstiem patriotiem baidāties vairāk nekā no Putina. Nemēģiniet mūs apstādināt ar saviem zaļajiem puņķiem," izteicās Porošenko.