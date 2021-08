Lienei ir 25 gadi, viņa ir precējusies un pati ir mamma. Sieviete cieta no seksuālās vardarbības no savas radinieces, kad viņai pašai bija aptuveni 9 gadi. Viņa par to ne ar vienu nerunāja 10 gadus. Pirms gada viņai sākās veselības problēmas, kad viņa sāka apmeklēt psihologu. Liene saka, ka pēdējos septiņus mēnešus viņai ir kļuvis vieglāk, bet dusmas par notikušo vēl aizvien ir palikušas.