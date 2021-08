Izsludina NVO projektu konkursu par sabiedrības informēšanu vakcinācijas jautājumos

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptauja, kas veikta vakcinācijas sākumposmā 2021.gada februārī, liecina, ka pirmo iespēju vakcinēties pret Covid-19 plānoja izmantot 29% Latvijas iedzīvotāju. Tikmēr 36% atbildēja, ka varētu vakcinēties, tomēr vēlas nogaidīt. Savukārt SKDS aptaujas dati, kas publicēti 2021.gada jūnijā, liecina, ka to cilvēku skaits, kas vēlas vēl nogaidīt, ir samazinājies līdz 25%, bet neizlēmušo iedzīvotāju īpatsvars sabiedrībā joprojām ir ceturtā daļa.

SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce norādīja, ka vakcinēšanās temps Latvijā mazinās, bet mērķis ir palicis nemainīgs - vietējie un starptautiskie eksperti norāda, ka būtu jāpanāk 70% iedzīvotāju vakcinācija , lai ierobežotu Covid-19 izplatību. "Lai sasniegtu nospraustos mērķus, ar NVO palīdzību plānots īstenot mērķtiecīgu un personalizētu komunikāciju par vakcināciju pret Covid-19, īpaši vēršot uzmanību dažādām sabiedrības grupām un to vajadzībām," viņa skaidroja.

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, un projekta iesniedzējs konkursā varēs iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no projekta īstenošanas uzsākšanas brīža līdz 31.decembrim. Projektu iesniedzēji var piesaistīt sadarbības partnerus, paredzot finansējumu līdz 40% no projekta kopējām izmaksām.