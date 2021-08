Pagarina skolēnu pieteikšanu "Skolēna kartes" saņemšanai portālā "eriga.lv"

Pieteikšanās pagarināta, lai pēc iespējas vairāk Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu, kā arī to skolēnu, kuri maina mācību iestādi, vecāki varētu pieteikt savus bērnus "Skolēna kartei". Ja pieteikums portālā tiks noformēts līdz minētajam datumam, to izglītības iestādē, kurā bērns mācās varēs saņemt līdz septembra vidum, lieki nedodoties uz kādu no klientu apkalpošanas centriem.