Trešdala vakar reģistrēto Covid-19 gadījumu atklāti jauniešiem vecumā līdz 19 gadiem

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 196 Covid-19 inficēšanās gadījumiem visvairāk jauno inficēto - 49 - tika konstatēti vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Vecumā grupā līdz deviņiem gadiem vakar atklāti 16 jauni inficētie.

Savukārt gan vecumā no 20 līdz 29 gadiem, gan vecumā no 30 līdz 39 gadiem tika atklāti 28 jauni inficētie, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kopš nedēļas sākuma Latvijā notiek masveida skolēnu testēšana pirms jaunā mācību gada sākuma. Šajā laikā kopumā vecumā līdz deviņiem gadiem atklāti 106 jauni inficētie, bet vecumā no desmit līdz 19 gadiem - 239 jauni saslimušie ar Covid-19. Līdz ar to no pēdējo sešu dienu laikā saslimušajiem 28,7% bija vecumā līdz 19 gadiem. Ne visi no šiem inficētajiem gan atklāti skolu skrīninga ietvaros, tāpat šajās vecuma grupās ne visi ir skolēni.