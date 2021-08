Iezemieši un ienācēji Rīgas parkos

Piemēram: pirmās Holandes liepas un parastās zirgkastaņas uz Rīgu atceļoja 1721.gadā, kad Pēteris Pirmais Ķeizardārza jeb Viesturdārza ierīkošanai stādus pasūtīja no Holandes. Parasto zirgkastaņu dzimtene ir Balkāni, teju 300 gadus šie koki Latvijā jutās kā mājās, bet tagad dendrologi jau raugās pēc citām zirgkastaņu sugām, jo parasto zirgkastaņu briesmīgi bojā invazīvā raibkode. Vienīgā izeja, kā no šī kaitēkļa atbrīvoties, nemitīgi aizvākt gan lapas, gan nopļauto zāli - vismaz tā no kaitēkļa bojājumiem izdevies paglābt Nurmuižas zirgkastaņas. Grūti klājas ošiem un gobām, arī tos nonāvē no citām zemēm ievazātas slimības. Bet, ne jau visus, ir daudzi, kas izdzīvo.