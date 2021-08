Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē Latvija izcīna bronzas medaļas

Olimpiādē šogad piedalījās skolēni no kopumā 30 pasaules valstīm un katru valsti pārstāvēja jaunie programmētāji vecumā līdz 15 gadiem.

Eiropas jauniešu informātikas olimpiādē augstāko punktu skaitu ieguva un par absolūto uzvarētāju kļuva skolnieks no Krievijas. Otrajā vietā ierindojās skolnieks no Polijas, bet trešajā - skolnieks no Krievijas.