Smēķēšana ir dabai bīstama; izsmēķi veido 8% no atkritumiem piekrastē

Atšķirībā no cigarešu paciņām ar nesmukiem attēliem virsū, jaunie nikotīna izstrādājumi, ar mārketinga triku palīdzību, ir padarīti par stilīgiem aksesuāriem. Tiem ir dažādas garšas un dizaina nianses. Tātad var indēties ar košļājamās gumijas, zemeņu, meloņu vaniļas garšām, to dizains ir inčīgs – drīzāk atgādina zibatmiņu, flomāsteru nekā smēķus.

Izsmēķi ir viena no nozīmīgākajām piesārņojuma vienībām pasaulē, jo cigaretes mānīgi var radīt priekšstatu, ka tās sastāv no materiāliem, kas īsā laikā pašas utilizējas dabā. Patiesība ir pavisam cita, jo izsmēķi veidojošais filtrs ir izgatavots no celulozes acetāta, kas bioloģiski pilnībā nenoārdās, turklāt filtrs pēc smēķēšanas jau ir piesātinājis ar smago metālu, nikotīna un citu ķīmisko vielu atliekām. Nometot to zemē, cigarešu filtra materiāls laika gaitā sadrūp, veidojot sīkas mikroplastmasas daļiņas. Tās nonāk augsnē, ieskalojas ūdeņos, nereti ar dzīvības ķēdi atgriežoties atpakaļ pie cilvēkiem. Ir pētījumi, kas atklāj, ka izsmēķu ietekmē pat izkalst zāle, bet no izsmēķiem nonākušas piesārņojošās vielas ūdenī saglabājas līdz 10 gadiem un to, ka pietiekot ar diviem izsmēķiem uz vienu litru ūdens, lai nogalinātu zivi.