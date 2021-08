Vārošu ūdeni ielej piemērotā traukā (klāt var pielikt kādu sauju sekošu tēju maisījumu — liepu ziedus, kumēlītes un rosmarinus, vai vienu no minētām tējām).

Jānosēžas tā, lai seju varētu turēt virs izgarojošā ūdens, pārsedzot galvu un augšējo ķermeņa dalu ar segu, lai garaiņi - nevarētu ātri izgaist. Lai gūtu stiprākus garaiņus — traukā var ielikt nokarsētu ķieģeli. Kamēr seja pierod pie karstuma, jātur attālāki no garaiņiem: acis jātur ciet. Pamazām pieradinot seju pie karstuma, var turēt pavisam tuvu virs garaiņiem.

Tālāk autore apraksta t.s. "maiņvannu": "Maiņu vannām jāņem viens trauks ar karstu un otrs ar aukstu ūdeni, pēdējam pieliekot mazliet boraksa. Vasarā aukstā ūdenī, lai panāktu stiprāku reakciju, var ielikt gabaliņu ledus. Seju var mazgāt ar rokām (kam_ maiga āda), vai pielietot frotē cimdu, gumijas sūkļus. Ārzemēs lielā mērā lieto no frotē drānas izgatavotus mazgājamos cimdus; tie ļoti noderīgi, jo rupjā drāna frotējot ciešāk piekļaujas ādai, labāk panes rokas spiedienu uz ādu, nekā elastīgie sūkļi.

Pie ūdens kosmētikas pieder arī kompreses: aukstās kompreses var pielietot 2 reizes nedēļā. Pielietošanas veids: saslapina dvietlīti aukstā ūdenī (vasarā ūdenī var iemest gabaliņu ledus) un pārklāj visu seju; kad drēbe sasilusi, to saslapina no jauna un pārklāj atkal seju.

Vēl kāda sejas ādas skaistumkopšanas metode ir seja sukāšana. "Sukājiet un barojiet savu sejas ādu!" rakstā iesaka autore Elīze Kronberga. 1935. gada izdevumā "Zeltene" aprakstīta sejas sukāšanas metode. "Visjaunākais paņēmiens skaistuma kopšanā, pēc slavenā franču kosmētiķa Kloda Malaija uzskata, ir sejas sukāšana. Bez šaubām, nav vajadzīgs seju sukāt ik dienas. Sievietēm ar sausu, slimīgi jūtīgu ādu pietiek to sukāt tikai reizi mēnesi. Tur pretim taukainu seju var sukāt ik pa 2 ned. reizi un pat biežāk, skatoties pēc sejas ādas jūtīguma.

Tomēr ar sukāšanu vien to nevar panākt. Vislabākos panākumus dod barojošs hormonu krēms un rādija maskas. Bet ari sukai ir sava nozīme skaistuma kopšanā. Ja apskatām epidermu mikro skopā, redzam, ka tas sastādīts no maziem asiem pa augstinājiem, t. i. maziem caurumiem, kuri ir dziedzeru izvadkanāll. Tā kļūst saprotama kāda slavena ārsta atbilde, kad tam jautāts par sejas ādu: «It sevišķi sievietēm reti kad ir veselīga un skaista sejas āda. Parasti tā ir dzeltenīga, slimīgi ļengana, tādēļ ka nav nekad pilnīgi tīra un pareizi kopta.

Daudzo kosmētisko līdzekļu atliekas nevar pilnīgi no tīrīt ne ar koldkrēmu, ne ar eļļu. Tie gan noņem virsējo kārtu, bet pievieno daļu no savām sastāvda ļām. Tādā veidā daža laba sievietes sejas āda gadu gadiem netiek pilnīgi atbrīvota no netīrumiem. Un tas ir bieži vien galvenais iemesls sieviešu bālajai, savītušajai sejas ādai."