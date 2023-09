Sejas sautēšana, vaigu sukāšana pa franču modei jeb kā kopa seju ulmaņlaikos!

Daudzo kosmētisko līdzekļu atliekas nevar pilnīgi no tīrīt ne ar koldkrēmu, ne ar eļļu. Tie gan noņem virsējo kārtu, bet pievieno daļu no savām sastāvda ļām. Tādā veidā daža laba sievietes sejas āda gadu gadiem netiek pilnīgi atbrīvota no netīrumiem. Un tas ir bieži vien galvenais iemesls sieviešu bālajai, savītušajai sejas ādai."