"Times Higher Education" reitingā iekļuvušas četras Latvijas universitātes

RSU atzīmē, ka augstskola pirmo reizi iekļuvusi minētajā reitingā un uzreiz novērtēta kā labākā universitāte Latvijā. Līdz šim nevienai no Latvijas augstskolām THE pasaules universitāšu reitingā neesot izdevies ierindoties tik augstā vietā. RSU rezultāts ir otrs labākais starp Baltijas valstu augstskolām.

"THE World University Rankings 2022" šogad iekļautas vairāk nekā 1600 augstākās izglītības iestādes no visas pasaules. Līdz šim no Latvijas reitingā bija iekļuvušas trīs universitātes - LU, LLU un RTU.

THE tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem universitāšu reitingu veidotājiem pasaulē un reitingus sastāda kopš 2004.gada. Kopš tā laika THE kļuvis par vienu no uzticamākajiem avotiem, kas studentiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, universitāšu vadītājiem kā arī valdības un nozaru pārstāvjiem sniedz datus, kas palīdz novērtētu universitāšu sniegumu pasaules mērogā.