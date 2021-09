Kossovičs: Gobzema un Šlesera spēki atkal šķels Latvijas sabiedrību

"Šīs abas divas grupas - no vienas puses vara partijas, no otras puses populisti, nākamajās vēlēšanās atkal šķels Latvijas sabiedrību, biedēs viena ar otru. Vara aicinās balsot par viņiem kā mazāko ļaunumu, jo savādāk pie varas nāks tie tur trakie populisti, bet pretējās puses populisti veidos rododendru revolūcijas pie Ministru kabineta durvīm un biedēs ar to pašu varu. Ieguvēji būs abi," norādīja Kossovičs.