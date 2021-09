Par 0,7% pieaudzis skolēnu skaits Latvijas skolās

Vienlaikus šajā mācību gadā izglītību ģimenē apgūs 150 bērni, kas ir par 24 bērniem jeb 13,8% mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. No kopumā 150 izglītību ģimenē apgūstošajiem bērniem 139 ir no 1.-6.klasei, savukārt 11 bērni ir no 7. un 8.klasēm. Aizvadītajā mācību gadā izglītību ģimenē apguva 174 bērni.