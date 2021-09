Cita forma un saturs - jaunā Porsche Macan apskats

Raidījuma TV Auto ziņas vadītājs Normunds Avotiņš: "No ārpuses Macan varbūt izskatās tāpat kā pirms gada, bet salonā viss ir citādi. Es jau esmu laimīgs par to, ka stūre ir tāda kā Porsche 911. Viduskonsole ir skārienjutīga kā lielajiem Porsche. Pulkstenis augšā panelī ir standartā."

Sportā jau parādās kaut kāds tonītis un mazliet vairāk rakstura. Sport Plus uzreiz pazemina klīrensu, jo GTS ir pneimopiekare, un balss kļūst skarba. Kas ir labi - GTS sporta izputējs ir standartā, citiem to var pasūtīt. Lai gan tas nav lēti, to vajag, jo skaņa ir puse lietas, un to vajag baudīt, kamēr ir tāda iespēja.