Apkopotas Senāta atziņas mantojuma tiesību jautājumos

Lai tiesību normu piemērotājiem sniegt pārskatu par Augstākās tiesas (AT) jeb Senāta tiesu prakses atziņām ar mantojuma tiesībām saistītu jautājumu izlemšanā, AT sagatavojusi attiecīgu apkopojumu, informēja AT pārstāve Rasma Zvejniece.