Vēža ārstēšanas iespējas joprojām ievērojami sliktākas nekā citur Eiropā

Kā vēsta TV3 Ziņas, krūts vēža slimniecēm līdzekļi medikamentiem beigusies jau augusta vidū, melanomai atvēlētie līdzekļi izsīks novembrī. Kopējā summa, kāda pietrūkst šim gadam, vien ir 10 miljoni eiro. To nāksies aizņemties no nākamā gada finansējuma. Taču daudziem tas var nozīmēt to, ka vienīgais glābiņš, lai izdzīvotu, būs vēršanās pie līdzcilvēkiem.