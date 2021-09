Bulgārijā iecelta jauna pagaidu valdība

Jaunajai pagaidu valdībai būs jāiesniedz Briselei plāns par to, kā tā paredzējusi izmantot vairāk nekā sešus miljardus eiro no Eiropas Savienības (ES) koronavīrusa atjaunošanas fonda un pasargāt valsti no jauna koronavīrua uzliesmojuma un risināt iespējamo migrantu pieplūdumu no Afganistānas.