ASV advokāts pēc sievas un dēla nāves pasūta savu slepkavību

FOTO: Hampton County Detention Center via AP

Dienvidkarolīnas policija izmeklē Murdo ģimenes advokātu biroja vadības apgalvojumus, ka Murdo esot izšķērdējis uzņēmuma līdzekļus miljoniem dolāru apmērā. Murdo advokāti to nav nolieguši.

Murdo advokāts Ričards Harpotljans tiesā sacīja, ka viņa klients esot atkarīgs no opiātiem un ka sievas un dēla slepkavība viņam bija milzīgs trieciens.

Murdo noliedz, ka būtu nogalinājis sievu Megiju un pieaugušo dēlu Polu. Pēc traģiskā notikuma pastiprināta uzmanība tika pievērsta Murdo ģimenei, kas vairākās paaudzēs ir veiksmīgi juristi, taču pēdējos gados bijuši trīs ar to saistīti nāves gadījumi. 2015.gadā pie Murdo mājas tika atrasts miris jaunietis, kurš, iespējams, bija notriekts. 2018.gadā gāja bojā Murdo ģimenes ilggadējā saimniecības vadītāja; par nāves cēloni sākotnēji tika nosaukts nejaušs kritiens, taču līķa sekcija tā arī netika veikta. Savukārt nošautais Pols Murdo tika tiesāts par nāvējoša nelaimes gadījuma izraisīšanu ar laivu, vēsta "The New York Times".