Okupācijas muzejs vēl nevar ievākties rekonstruētajā ēkā

Kā informē muzeja direktore Solvita Vība, VNĪ būvuzraudzības pārstāvji ir veikuši būvuzņēmēja SIA "Skonto būve" paveikto būvdarbu defektu apkopojumu. Ņemot vērā to lielo apjomu, VNĪ pagaidām nevar pieņemt paveiktos darbus no būvuzņēmēja un apstiprināt līguma izpildi, līdz ar to rekonstruētā muzeja ēka defektu novēršanas laikā vēl aizvien paliek būvuzņēmēja valdījumā un jaunās ekspozīcijas iekārtošana un muzeja Krājuma un biroju pārcelšanās nenorit pēc iepriekš plānotā grafika.