Uz Polijas-Baltkrievijas robežas atrasti četri miruši migranti

Migrantu nāves cēlonis ir nosalšana, norāda robežsardzē. Bojāgājušo vidū bija trīs vīrieši un viena sieviete, kura, kā norāda amatpersonas, atrasta vien "metru no Polijas-Baltkrievijas robežas".

Vēl septiņi migranti, ko robežsargi atraduši netālu no robežas, hospitalizēti veselības stāvokļa dēļ.

"Atbilstoši mūsu datiem Baltkrievijā ir vairāk nekā 10 000 cilvēku, iespējams, krietni vairāk, kas ir pārvietoti no Tuvajiem Austrumiem, pamatā no Irākas, bet arī no Sīrijas, lai veiktu hibrīduzbrukumu," Varšavā ar Lietuvas premjerministri Ingrīdu Šimonīti kopīgā preses konferencē sacīja Moraveckis.