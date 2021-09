Vakcinēšanas temps turpina stagnēt; pirmdien vakcinēti 3000 cilvēku

Šāds vakcinēšanas apjoms ir zemāks nekā pagājušajā nedēļā, kad dienā vidēji sapotēja 4600 cilvēkus, kas bija viens no sliktākajiem rādītājiem kopš marta beigām, kad vakcīnas pret Covid-19 Latvijā vēl bija ierobežotā skaitā un tika vakcinētas tikai atsevišķas prioritārās grupas. Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 700 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet kopš vasaras sākuma šie rādītāji arvien krītas.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 778 000 jeb ap 41,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 695 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 113 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 808 000 jeb nepilnus 43% no visiem valsts iedzīvotājiem.