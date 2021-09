TOP 5 ⟩ Sportisti ar vērtīgāko autoparku

Kamēr dziedātāju pāra rekords vēl turas, aplūkosim, kuriem auto entuziastiem no sportistu vides ir vērtīgākais autoparks un kurš varētu būt nākamais pasaulē dārgākā jaunā auto īpašnieks.

Vairākkārt jau esam vēstījuši par tādiem benzīngalvām kā Luiss Hamiltons , Karims Benzemā un Krištianu Ronaldu , no kuriem divi ir arī šajā topā. Pētījumā, ko veikusi tīmekļa azartspēļu vietne ManySpins.com, noskaidrots, ka šobrīd vērtīgākais autoparks pieder argentīniešu futbolistam Lionelam Mesi. Par to vēsta Drivetribe.com.

Ilggadējais Barcelona kluba spēlētājs, kurš ar asarām acīs nesen pārgāja uz Parīzes-Saint Germain, ir izveidojis 13 auto kolekciju 33 miljonu eiro vērtībā. Jāteic gan, ka Mesi būtu diezgan tālu no 1. vietas šajā topā, ja vien 2016. gadā nebūtu izsolē iegādājies vienu no četriem 1957. gada Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Viņš par to toreiz vien samaksāja 28 miljonus eiro (skatīt video beigās).