Toreiz, kad cūku vai putnu gripas laikā uzsāka vakcinēt bērnus (baidoties no pandēmijas), medicīnas māsa Margarita satika bižaino meiteni. Viņa ienāca kabinetā, bez protestiem atļāva iešļircināt sev vakcīnu plecā. Pēc plākstera uzlīmēšanas, meitenīte trupināja sēdēt taisni un lepni, bet no acīm sāka ritēt lielas, dzidras asaras. Bērnam varēja būt pieci vai seši gadi. Margaritas mierināšanas vārdi nepalīdzēja. „Kāpēc Tu raudi?“- jautāja medmāsa. “Raudu par tevi“, - meitēns atzinās. “Par ko?“- Margarita nesaprata. “Par to, ka tu iedūri man ar adatu un neatvainojies!“ – secināja vakcinētā meitenīte.