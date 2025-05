Tiesībsargs Jansons komentē neierašanos uz gada ziņojuma nolasīšanu

Tāpat viņš stāsta, ka jau kopš pirmās dienas, kad viņš sāka strādāt birojā, nodaļu vadītājiem ir bijis ļoti liels pilnvarojums, un uz paša tiesībsarga galda nenonākot faktiski neviens iesniegums. "Tie caur lietvedību nonāk tajās nodaļās, kurās būtu ar to jāstrādā," sacīja tiesībsargs. Jansons norāda, ka viņam jāparaksta cita veida iesniegumi.

Savukārt publiskajā telpā viņš pēdējā laikā neesot manīts, jo daudzi no pasākumiem saistās ar lielāku vai mazāku alkohola patēriņu. Tomēr no Jansona noprotams, ka pats no alkohola lietošanas viņš atteicies gan nav.