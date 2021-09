Dienvidkurzemes un Kuldīgas novads pievienoti cūku mēra otrajai riska zonai

Jau ziņots, ka Latvijā ir definētas trīs ĀCM riska zonas. Pirmajā riska zonā ir teritorijas, kurās nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, tomēr šī riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap trešo vai otro riska zonu. Otrajā riska zonā ir teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mežacūkas. No šīs zonas aizliegts pārvietot dzīvas mājas cūkas. Savukārt cūkgaļu, kā arī gaļas izstrādājumus drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas. Savukārt trešajā riska zonā ir teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas.

Otrā riska zona līdz šim bija noteikta 38 novados, to daļās un pašvaldībās, taču tagad tā attiecināma uz 40 Latvijas teritorijām. To starpā ir ne tikai novadi un to atsevišķas teritorijas, bet arī Daugavpils, Jelgava, Jūrmala un Rēzekne.