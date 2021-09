Ģimenes ārstu prakses var pieteikties ES fondu finansējumam

Šajā ES fondu programmas atlasē, kas veicina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, uzlabojot infrastruktūru ārstniecības iestādēs, no ERAF pieejami 1 032 748 eiro un 109 350 eiro - valsts budžeta finansējuma. Ar publisko finansējumu tiks segti līdz 94% no projekta attiecināmajām izmaksām, 85% apmaksājot no ERAF un vēl 9% - no valsts budžeta līdzekļiem.