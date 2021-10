Kāpēc rudenī īpaši jārūpējas par savu redzi?

Visi šie faktori pasliktina dzīves kvalitāti, traucē normālu darbu, atpūtu un ikdienas ritu. Bet, ja mēs nekādi nevaram ietekmēt ārējās parādības, tad joprojām ir veids, kā izvairīties no to negatīvās ietekmes uz acīm.

Pirmkārt, tā ir vēdināšana telpās, kurās jūs atrodaties ilgu laiku. Jums ir arī nepieciešama regulāra atpūta no viedierīcēm, lai acis nenogurtu no monitoriem un displejiem. Palīdzēs arī vienkārša vingrošana acīm - skatieties tālumā, tad tuvumā. Un, protams, neaizmirstiet, ka ir zāles, kuras sauc par "mākslīgajām asarām".

kuri lieto kontaktlēcas, biežāk valkāt brilles - rudenī parādās daudz dažādu vīrusu, un tas palīdzēs novērst to nokļūšanu acīs.

Ikvienam, kas rūpējas par savu redzi, ir jāzina par dabisko pigmentu, kuru neražo mūsu ķermenis, bet no tā ir atkarīga cilvēka redzes kvalitāte un skaidrība. Tas ir luteīns.

Tā galvenā funkcija ir palielināt redzes asumu, filtrējot daļu no Saules spektra, pirms tā nonāk fotoreceptoros, kas gaismas enerģiju pārvērš nervu impulsos. Pateicoties tam, mēs skaidri redzam, nošķirot pat sīkas detaļas. Tajā pašā laikā luteīns dzēš zilas, violetas, agresīvas saules spektra daļas iedarbību, aizsargājot retikulāro membrānu no brīvajiem radikāļiem, kuru veidošanās notiek gaismā. Tas aizsargā tīkleni no bojājumiem, kas saistīti ar vecuma izmaiņām un ārējiem faktoriem.