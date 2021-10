Prezidenta padomniece Kucina negrasās atteikties no kandidēšanas uz Satversmes tiesu

Arī Levita zvanus politiķiem Kucina komentē skopi. Par to, ka prezidents zvanījis deputātiem, viņa esot uzzinājusi no medijiem, no paša prezidenta par šādu viņa ieceri pirms tam neesot zinājusi. Tāpat Kucina neesot Levitam ne lūgusi zvanīt, ne atrunājusi no šādiem plāniem, apgalvo prezidenta padomniece: “Es jums uz šo jautājumu atbildēju. Ne ar vienu es nerunāju, izņemot ar frakcijām, kuras ir gatavas ar mani runāt. (..) Es savu kvalifikācijas pārbaudi esmu izturējusi. Tā ir bijusi ļoti padziļināta Tieslietu padomes sēdē un vienbalsīgi tiku atzīta par piemērotu. Tāpēc aicinu vērtēt manu kvalifikāciju un tālāk distancēties no politiskā procesa jautājumiem.”