Nesāc braukšanu ar aizsvīdušiem logiem, nelieto tālās gaismas miglā un citi ieteikumi rudens periodam

Rudens sezona neizbēgami saistīta ar agrāku tumsas iestāšanos, zemākām gaisa temperatūrām un biežām laikapstākļu maiņām. Līdz ar to autovadītājiem jābūt gataviem pielāgoties mainīgajiem braukšanas apstākļiem uz ceļa. Renault Drošas braukšanas skolas eksperti sagatavojuši noderīgu informāciju par to, kam jāpievērš uzmanība rudens sezonā.

Lieta, no kā rudens sezonā nav iespējams izvairīties, ir mitrums. Tas liek par sevi manīt, radot kondensātu uz logu stikliem ikreiz, kad lietainā laikā sēžamies pie stūres. Pasliktināta redzamība ir ļoti bīstama, tāpēc pirms braukšanas sākšanas ir jāpārliecinās, ka logi ir tīri ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Daudzi no mums, ļoti iespējams, nezina, ka netīri logi aizsvīst biežāk nekā tīri logi.