Ģimenes ārsti saņems papildu finansiālo atbalstu par vakcinēšanu

Paredzēts, ka no 1.oktobra līdz 31.decembrim ģimenes ārsta prakse par katru ievadītu vakcīnas devu saņems 11,87 eiro piemaksu.

Palielinātas arī iepriekš noteiktās piemaksas par praksē reģistrētajiem vakcinētiem senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām ar hroniskām slimībām. Tādējādi ģimenes ārsti saņems 2 eiro par katru cilvēku, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 60%, 4 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir no 60% līdz 80%, un 6 eiro - ja vakcinācijas aptvere ir no 80% līdz 100%.

Papildus noteiktas piemaksas par pārējiem praksē reģistrētajiem vakcinētiem cilvēkiem. Līdz ar to ģimenes ārsti saņems 1 eiro, ja vakcinācijas aptvere ir līdz 50%, 3 eiro, ja aptvere ir no 50% līdz 70%, un 5 eiro - ja vakcinācijas aptvere ir no 70% līdz 100%.