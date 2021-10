Mūrniece lūgs ekspertus izvērtēt, vai valdības lēmums liek vakcinēties arī parlamentāriešiem

Mūrniece sarunā ar aģentūru LETA pauda viedokli, ka par šo jautājumu ir nepieciešams ekspertu izvērtējums, ņemot vērā, ka deputātiem ir vēlēti un viņiem nav tādu darba tiesisko attiecību, kā tas ir citos kolektīvos, kur ir iestādes vadītājs, kurš var atstādināt no amata, ja to paredz Ministru kabineta noteikumi. Mūrniece stāstīja, ka viņai kā Saeimas priekšsēdētājai vai arī Saeimas Prezidijam nav tiesību atstādināt no darba deputātus, kas ir ieguvuši vēlētāju uzticētu mandātu.