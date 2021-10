TVNET skaidro ierobežojumus: uz tirdzniecības centru kopā ar bērnu

Tajā pašā laikā kāda lasītāja dalījās pieredzē, ka viņa kopā ar savu 13-gadīgo dēlu devusies uz tirdzniecības centru "Domina" un dēlu neielaida veikalā. Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) ir obligāts tikai no 15 gadu vecuma, un šim pusaudzim šāda dokumenta nav. Abi ir vakcinējušies un sertifikāts ir derīgs, tomēr apsargs neielaida dēlu veikalā, apgalvojot, ka personalizētā skolēna e-karte šajā gadījumā neder.

Urpena norāda, ka tik tiešām nav atsevišķa regulējuma, kā rīkoties šādās situācijās. "Situācija ir sarežģīta, un diemžēl konkrētu vadlīniju nav. Kolēģi no Veselības ministrijas gan izteicās, ka skolēna apliecība varētu tikt izmantota kā personu apliecinošs dokuments, jo tajā ir norādīta nepieciešamā informācija," pauž Urpena.

Arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe izsakās līdzīgi. "Pārskatot MK noteikumus, redzam, ka šādas situācijas nav atrunātas," secina Puķe. Arī viņa piekrīt, ka skolēna apliecība varētu šādās situācijās tikt pieņemta, tomēr uzsver, ka likumā tas nav noteikts, līdz ar to apsargi ir tiesīgi to arī nepieņemt. "Visdrošākais būtu uztaisīt bērnam pasi vai ID karti, lai izvairītos no šādām situācijām," bilst Puķe.