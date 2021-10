Četrkārtējais Formula 1 čempions iestājas par ātruma ierobežošanu uz autobāņiem

Tai pašā laikā pastāv viedoklis, ka ātruma ierobežojumiem ir jābūt. Un viens no apsvērumiem, kas runā par labu tādu ieviešanai, ir CO2 izmešu apjoma samazināšanās. Arī Fetels norāda, ka tas ir viens no galvenajiem argumentiem par skrējēju ierobežošanu.

No vienas puses Fetelu un līdzīgi domājošos var saprast, bet no otras puses pretī stāv Vācijas Tautsaimniecības institūta (Institut der deutschen Wirtschaft) pētījums, kas rāda, ka vācieši jau tā nav nekādi dižie skrējēji. Proti, pētījumā par satiksmi visapdzīvotākajā federālajā zemē, Ziemeļreinā-Vestfālenē, secināts, ka trīs ceturtdaļas (77%) autobāņu lietotāju ikdienā nebrauc ātrāk par ieteicamajiem 130 kilometriem stundā un tikai 2% brauc ar vairāk nekā 160 km/h. Šādu šoferu īpatsvars sarūk līdz 1% laika periodā no plkst. 15 - 18, bet nakts stundās no 22 - 4 svārstās arī ap tikai 4%. Tādu, kas brauc ar 200 un vairāk kilometriem stundā, attiecīgi vēl krietni mazāk.