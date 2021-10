Katoļu arhibīskaps: Dienestiem aktīvāk jāatmasko viltus ziņas par vakcināciju

No 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, līdz ar to arī Covid-19 ierobežojumi ieviesuši izmaiņas dievnamu darba laikos. Turpmāk, atbilstoši regulējumam, baznīcas un reliģisko darbību vietas apmeklētājiem varēs būt atvērtas ne agrāk kā no plkst.6 un darbs jānoslēdz līdz plkst.21.