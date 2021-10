Sākot no piektdienas vakcinācijas busiņš piestās vairāk nekā 30 Rīgas apkaimēs

Trīs vakcīnbusi katrā no apstāšanās vietām būs trīs līdz četras stundas. Izbraukuma vakcinācijas punkti sāks darbu 7.00 un 8:00 no rīta (atkarībā no konkrētas dienas) un noslēgs 20.00 vakarā. Kopumā plānotas vairāk nekā 40 dažādas pieturvietas.