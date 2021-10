Arī Vidzemes slimnīcā izsludina ārkārtas situāciju

Savukārt terapeitiskajiem pacientiem jārēķinās ar to, ka pārprofilēto terapeitisko gultu dēļ viņus var pārvest ārstēšanai uz kādu citu no tuvējām slimnīcām.

Pirmdien Vidzemes slimnīcā ārstējās 62 Covid-19 pacienti, četriem ir smaga slimības gaita. Pagājušās nedēļas nogalē stacionēti 29 pacienti, no slimnīcas izrakstīti 14 pacienti.

Kā vēstīts, Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 121 Covid-19 pacients, bet 16 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1037 līdz 1114, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.