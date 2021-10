Nevakcinēto darbinieku atlaišanas gadījumā izmaksās kompensāciju mēneša algas apmērā

Iepriekš valdība lēma valstī no 11.oktobra uz trim mēnešiem izsludināt ārkārtējo situāciju. Vienlaikus nosakot ierobežojumus ar mērķi palielināt Covid-19 vakcinācijas aptveri. Uzsvars likts uz darbu attālināti un valsts un pašvaldības iestādēs strādājošo pienākumu potēties pret Covid-19.

Šodien pieņemtie noteikumi paredz, ka pēc 11.janvāra darba devējs būs tiesīgs nekavējoties atbrīvot darbinieku no amata pienākumu pildīšanas, ja viņam nebūs aktīva Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Tai starpā noteikumi paredz, ka, ja darba devējam normatīvajos aktos paredzēto prasību vai citu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams pārcelt darbinieku citā piemērotā darbā vai amatā vai nodrošināt darbinieka darba pienākumu veikšanu attālināti, darba devējam ir tiesības līdz brīdim, kad darbinieks iegūst vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, darbinieku atstādināt no darba vai noteikt dīkstāvi darbinieka vainas dēļ, par atstādināšanas vai dīkstāves laiku viņam neizmaksājot darba samaksu.

Pacients būs tiesīgs pieprasīt atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto smago kaitējumu saistībā ar Covid -19 vakcīnas izraisīto blakusparādību, kā arī ar to saistītajiem ārstniecības izdevumiem ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas un ne vēlāk kā trīs gadu laikā no vakcīnas saņemšanas dienas.