Virknē slimnīcu pilnībā aizņemtas smagā stāvoklī esošiem pacientiem paredzētās intensīvās terapijas gultas

"No intensīvās terapijas gultām daļa ir paredzēta Covid-19, un daudzās slimnīcās tās visas pilnībā ir aizņemtas. Tas nozīmē, ka jaunus smagus Covid-19 pacientus ir iespējams ārstēt intensīvajā terapijā tikai uz citu, parasto intensīvās terapijas gultu pārveides rēķina," pauda politiķis.

Pakāpeniski pieaug arī to medicīnas jomas darbinieku skaits, kas inficējas ar Covid-19 vai ir prombūtnē kā inficēto kontaktpersonas vai atrodas pašizolācijā. Pašlaik 40 stacionārajās ārstniecības iestādēs un to filiālēs ar Covid-19 ir inficējušies 308 darbinieki.

Jau ziņots, ka ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 166 Covid-19 pacienti, bet 110 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1114 līdz 1134, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.