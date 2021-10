Ziņu portālu digitālajai periodikai samazināto PVN likmi nepiedāvās "fiskālās ietekmes dēļ"

KM pārstāvis skaidroja, ka atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem samazinātajai likmei digitālajai periodikai, tajā skaitā ziņu portāliem, būtu 1,5 miljonu eiro fiskālā ietekme. Ziņu portāliem gan ir savi, citādāki aprēķini par to, kāda būtu fiskālā ietekme uz budžetu, piebilda Zariņš.

KM valsts sekretāra vietnieks norādīja, ka digitālajai periodikai pašlaik ir 21% PVN likme. Līdz ar to tā ir atšķirīga no grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, arī preses izdevumiem, kam jau tagad tiek piemērota samazinātā likme 12%, un to plānots samazināt vēl.