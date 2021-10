Trešdien notiks izbraukuma vakcinācija; Rīgas apkaimēs piestās vakcinācijas autobuss

Izbraukuma vakcinācijā tiks vakcinēts ar "Moderna", "Johnson&Johnson", bet jauniešiem līdz 25 gadiem tiks piedāvāta "Pfizer"/"BioNTech" vakcīna.

Šodien izbraukuma vakcinācija no plkst.10 līdz plkst.12 notiks Augšdaugavas novada Višķu pagasta bibliotēkā, no plkst.9 līdz plkst.12 - Alūksnes novada Pededzes pagasta tautas namā un no plkst.16 līdz plkst.20 - Bauskā, Dārza iela 12a (vakcinācija šajā gadījumā notiks pēc pieraksta 8989 vai "manavakcina.lv").

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir). Uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva, vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtne, kā arī dokumenti - likumiskajam pārstāvim pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu, proti, ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara.

Latvijā iedzīvotājiem ir pieejamas visas Eiropas Zāļu aģentūrā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19. Savukārt vakcinācijas pakalpojumu var saņemt pie ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas punktos, tirdzniecības centros un izbraukuma vakcinācijā. Iedzīvotājiem vecumā no 80 gadiem tiek piedāvāta iespēja saņemt vakcīnu mājās.

Informācija par vakcinācijas iespējām ir pieejama NVD mājaslapā vai zvanot pa tālruni 8989.

Šodien vairākās Rīgas apkaimēs būs iespējams vakcinēties pret Covid-19 īpašos vakcinācijas autobusos, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.

Izbraukuma vakcinācija tiek organizēta pēc tā dēvētās "dzīvās rindas" principa un iepriekšējā reģistrācija nav nepieciešama, taču līdzi ir jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam. Pieejamās būs "Pfizer/BioNTech" un "Johnsons&Johnsons" vakcīnas.

Katra izbraukuma vakcinācijas punkta kapacitāte - 75 līdz 100 vakcinācijas epizodes - ir rēķināta, ievērojot, ka pēc vakcinācijas katram cilvēkam iekštelpās vēl ir jāuzgaida 15 minūtes, jo tiek novērota viņa reakcija uz vakcīnu. Senioriem tiks nodrošināta priekšroka.

Šodien no plkst.7 līdz 10 būs iespējams vakcinēties pie veikala "Lidl" Anniņmuižas bulvārī 8a, kā arī pie veikala "Lidl" Lubānas ielā 113a, kur autobuss būs pieejams no plkst.11 līdz 15. Vakcīnas būs pieejamas arī pie veikala "Maxima" Deglava ielā 67 no plkst16 līdz 20 un pie kultūras centra "Iļģuciems" Lidoņu 27 no plkst.7 līdz 10.