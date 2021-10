Ceturtdien izbraukuma vakcinācija notiks piecās vietās Latvijā

Šodien izbraukuma vakcinācija notiks Līvānu kultūras centrā no plkst.16 līdz plkst.19, Augšdaugavas novada Skrudalienas pagasta Silenē, Skaista ielā 9 - no plkst.9 līdz plkst.11, Augšdaugavas novada Skrudalienas daudzfunkcionālajā centrā "Skrudaliena" - no plkst.11.30 līdz plkst.13, Augšdaugavas novada Demenes pagastā Kumbuļos Upes ielā 6 - no plkst.14 līdz plkst.16, Augšdaugavas novada Demenē Briģenes ielā 2 - no plkst.16.30 līdz plkst.18.30.