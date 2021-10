Vai drīkst izsaukt santehniķi un vai vakcinētajiem jāievēro karantīna? Skaidro ministriju pārstāvji

Jau ziņots, ka par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu fiziskai personai var piespriest administratīvo sodu no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskai personai - no 140 līdz 5000 eiro. Šāds regulējums būs spēkā arī no ceturtdienas, 21.oktobra, līdz 15.novembrim.