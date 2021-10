Vairākās Rīgas apkaimēs piestās vakcinācijas autobuss

Vakcinācijas autobuss būs pieejams no plkst.7 līdz 10 Hospitāļu ielā 1, kā arī no plkst.16 līdz 20 pie veikala "Depo" Rīgas-Siguldas šosejā 6. No plkst.11 līdz 15 vakcinēties būs iespējams pie veikala "Lidl" Eizenšteina ielā 81 un tirdzniecības centra "Elkor" Brīvības gatvē 201.