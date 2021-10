Viltus ziņu atpazīšanai izveidota tiešsaistes spēle “Go Viral!”

“Krīze Latvijā ir “infodēmijas” sekas, jo diemžēl esam viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kurā joprojām notiek diskusijas par to, nevis kad, bet kāpēc nepieciešama vakcinēšanās pret Covid-19. Saskaņā ar SKDS veikto pētījumu šī gada vasarā, ap 25-30% iedzīvotāju savu nevēlēšanos vakcinēties pret Covid-19 pamato ar nepietiekamo vakcīnu pārbaudi (63%) un efektivitāti (60%)1, kas faktiski saskan ar informatīvajā vidē izplatīto viedokli, ka vakcīnas ir eksperimentālas un bīstamākas par pašu vīrusu. Tieši tāpēc, ceru, ka, tiešsaistes spēle “GoViral!”, kas palīdz atpazīt stratēģiju un dažādās metodes, ko izmanto dezinformatori, lai apzināti maldinātu sabiedrību un gūtu no tā labumu, palīdzēs arvien vairāk cilvēkiem Latvijā turpmāk neiekrist nepatiesas informācijas lamatās,” informē Rihards Bambals, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs.