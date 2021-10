Širovs: Ogres slimnīca nespēj uzņemt Covid-19 pacientus infrastruktūras un personāla dēļ

Viņš norādīja, ka pēdējais Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmumu, kurā paredzēts, ka tās slimnīcas, kuras nevar nodrošināt Covid-19 pacientu ārstēšanu slimnīcas teritorijā, uzņem lielāku skaitu akūto un neatliekamo pacientu skaitu, kam nav saslimšana ar Covid-19. "To arī mēs darām. Jau kopš pagājušā gada sākuma slimnīcā strādā ar 99% noslodzi un esam gatavi to arī turpināt," uzsvēra slimnīcas vadītājs, piebilstot, ka slimnīcai nav ne telpu, ne medicīnas personāla, kas varētu aprūpēt Covid-19 pacientus.

Ārstniecības iestādēs pagājušajā sestdienā ievietots 131 Covid-19 pacients, bet 26 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā slimnīcās nonākušo Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1277 līdz 1352 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.