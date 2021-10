Algu subsīdijas, visticamāk, nevakcinētajiem neizmaksās

Darba devēja darbiniekam atbalsts tiks sniegts 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no šī gada 1.jūlija līdz 30.septembrim,

Savukārt pašnodarbinātai personai atbalstu plānots piešķirt 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības par laikposmu no šī gada 1.jūlija līdz 30.septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 1.jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 eiro par kalendāra mēnesi.