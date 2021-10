Saeimā konceptuāli atbalsta algu pieagumu valsts amatpersonām no 2023.gada

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka no 2023.gada Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, Augstākās tiesas priekšsēdētāja un Satversmes tiesas priekšsēdētāja mēnešalga varētu sasniegt apmēram 7607 eiro, kas, piemēram, Ministru prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam paredzētu apmēram 40% algas palielinājumu.

Līdz ar to tiks noteikts, ka darbnespējas lapu no desmitās darbnespējas dienas apmaksā valsts. Savukārt līdzšinējais regulējums paredz, ka valsts apmaksu veic no 11.dienas.