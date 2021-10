Lokdaunā palicis bez darba, Austrālijā policijai padodas pirms 29 gadiem no cietuma izbēdzis vīrietis

Darko Desičs septembrī ieradās Sidnejas policijas iecirknī un atzinās, ka 1992.gadā izbēga no Graftona cietuma, kur izcieta viņam piespriesto 33 mēnešu cietumsodu par marihuānas audzēšanu.

Šonedēļ Sidnejas tiesa lēma, ka Desičam nāksies izciest atlikušos 14 mēnešus no iepriekš piespriestā cietumsoda, kā arī vēl divus papildu mēnešus.

Desiča advokāts žurnālistiem sacīja, ka viņa klients nesen esot saņēmis paziņojumu no Austrālijas robežsardzes, ka pēc iznākšanas no cietuma viņš tikšot deportēts. "Ņemot vērā, ka valsts, no kuras viņš nāk, vairs nepastāv, jācer, ka šis jautājums tiks izlemts, izmantojot veselo saprātu," uzsvēra advokāts Pols Makgirs.