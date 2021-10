Galīgajam lasījumam sagatavots likumprojekts par tiesībām atlaist nevakcinētus darbiniekus

No opozīcijas deputātiem tika saņemts priekšlikums ļaut strādāt, veicot Covid-19 antigēnu testus.

Opozīcijas deputāte Ramona Petraviča ("Neatkarīgie") klāstīja, - "ja cilvēki nevarēs strādāt, viņi nomirs no bada, ne Covid-19". Komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns (JKP) uz to atbildēja, ka iedzīvotāji nenomirs ne no bada, ne Covid-19, ja viņi vakcinēsies.